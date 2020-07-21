Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

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В Севастополе за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Более того, людей, которые лечатся от COVID в стационарах, стало меньше.

«После выздоровления выписан еще один человек», - уточнили в правительстве.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек. В настоящий момент в стационарах находится 50 человек. Выздоровели - 240, шестеро пациентов умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 112 пациентов, в городской больнице № 9 – 149. Под наблюдением по месту жительства – 659 человек. Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки положительные результаты тестов на COVID пришли у 11 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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