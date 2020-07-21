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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

фото © pixabay.com

В Севастополе за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Более того, людей, которые лечатся от COVID в стационарах, стало меньше.

«После выздоровления выписан еще один человек», - уточнили в правительстве.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек. В настоящий момент в стационарах находится 50 человек. Выздоровели - 240, шестеро пациентов умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 112 пациентов, в городской больнице № 9 – 149. Под наблюдением по месту жительства – 659 человек. Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки положительные результаты тестов на COVID пришли у 11 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса. За 20 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Названы шесть главных симптомов коронавируса. Ученые выделили шесть различных типов COVID-19, каждый из которых основан на «группе симптомов», которые помогут контролировать тех, кто может быть уязвим для заражения коронавирусом.

Вирусолог назвал две причины более легкой второй волны коронавируса. Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что вирус летом ослабевает, а люди научились соблюдать гигиену.

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