Какой сегодня праздник 21 июля

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Сегодня, 21 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День явления иконы Божией Матери в Казани

Празднование явления иконы Божией Матери 21 июля (по новому стилю) имеет своим началом чудесное явление иконы в граде Казани в 1579 году.

Икона представляет собой изображение Богородицы и Иисуса Христа, которые лицом обращены к людям. Христос одной рукой благословляет, другая рука скрыта под хитоном. По иконографической композиции икона принадлежит к типу «Одигитрия» (по гречески – «путеводительница»). В отличие от более древних икон этого типа, голова Богородицы чуть склонена влево.

День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца

Св. праведный Прокопий был немец из города Любека. С немецкими купцами он приехал в Новгород и принял Православие в Хутынском монастыре. Оттуда он переселился в Великий Устюг и начал юродствовать. Целыми днями он бродил по городу, а по ночам молился.

Почитание его началось вскоре после его смерти, а в XV в. один пришлец поставил над могилой его часовню, которая в 1471 г. , в благодарность за прекращение повальной болезни, была заменена каменной церковью. С тех пор начались, по молитвам св. блаженного Прокопия, многие чудеса. Были исцелены окольничий вел. князя - князь Владимир, Пантелеймон - слуга одного боярина, священник Доримедонт и другие лица. Были и явления св. угодника Божия.

Прокопий Жнец

Народный праздник «Прокопий Жнец» отмечается 21 июля (по старому стилю - 8 июля). В церковном календаре это день памяти святого великомученика Прокопия. Другие названия праздника: «Прокопий», «Прокопьев день», «Жнец», «Казанская летняя», «Зажинки». Начинались самые жаркие летние дни. Если поспевало жито - в этот день начинали жатву.

Также сегодня, 21 июля, отмечают такие праздники:

- День пророка Иезекииля

- День переучета

- День мороженого (National Ice Cream Day) в США

- День детей в Панаме

- День «мусорной» еды (National Junk Food Day) в США

- День свободы на Острове Гуам

- Праздник сбора урожая пшеницы (Галла байрамы) в Туркменистане

- День расовой гармонии (Racial Harmony Day) в Сингапуре

- День турнира по перетягиванию каната (National Tug-Of-War Tournament Day) в США

- Национальный день в Бельгии

Сегодня именины празднуют: Прокопий, Антиох, Никострат, Феофил, Анастасий, Савва.

Что происходило 21 июля в прошлые годы

1773 - Орден иезуитов был запрещен папой римским Климентом XIV.

1774 - Российская и Османская империи подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор (по его итогам Россия резко увеличила свое влияние на Балканском полуострове), который завершил Русско-турецкую войну 1768-1774.

1917 - российский политический деятель А.Ф. Керенский возглавил переходное Временное правительство.

1918 - в надежде образовать татарское ханство крымские татары обратились за помощью к Германии.

1925 - Советский Союз вступил в Международную метрическую конвенцию (данная организация занимается вопросами метрологии и стандартизации).

1941 - в ходе Второй мировой войны немецкая авиация (люфтваффе) начинает бомбить Москву.

1954 - Франция проигрывает войну в Индокитае и идет на подпись Женевских соглашений.

1970 - египтяне окончили строительство (длилось 11 лет) Асуанской плотиныкрупнейшей комплексной гидротехнической системы сооружений в стране.

1999 - торжествуют арабские законы в Ингушетии: мужчинам разрешено иметь четырех жен.

2007 - читатели дождались выхода седьмой книги о Гарри Поттере «Дары Смерти» на английском языке.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 июля. Какие праздники будут завтра?

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