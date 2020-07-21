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Как Севастополь отметит День флота-2020
фото © Форпост
В программе традиционные парад кораблей Черноморского флота и военно-спортивный праздник.
В 2020 году День Военно-Морского Флота России отмечается в воскресенье, 26 июля. В Севастополе пройдут традицонные парад кораблей Черноморского флота и военно-спортивный праздник.
Всего в военно-спортивном празднике примут участие порядка 50 кораблей, катеров и судов обеспчения, сообщает пресс-служба ЧФ.
Одна часть будет задействована в морском параде в акватории Севастопольской бухты, вторая часть – в динамическом показе эпизодов боевой подготовки, а третья – выставлена для посещения севастопольцами и гостями города на территории Морского вокзала.
В двух линиях парадной диспозиции на бочках будут ошвартованы 9 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.
Среди парадного расчета:
- новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов»,
- малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»,
- корабль специального назначения «Иван Хурс»,
- большой десантный корабль «Ямал»,
- сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый»,
- гвардейский ракетный крейсер «Москва»,
- сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.
Во второй линии почетное место в строю займет старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».
Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты пройдет морской парад и состоится военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ более 20 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач боевой подготовки.
Полная программа праздника:
- 09:00-12:30, акватория Севастопольской бухты: Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ.
- 12:00-18:00, площадь Нахимова: Выставка вооружений и военной техники Черноморского Флота.
- 14:00-18:00, площадь Нахимова: Посещение кораблей Черноморского флота жителями и гостями города Севастополя.
- 19:00-21:45, площадь Нахимова: Праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, города Севастополя и Черноморского флота.
- 22:00-22:30, акватория Севастопольской бухты: Праздничный артиллерийский салют и фейерверк.
В тексте использованы материалы: Форпост
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