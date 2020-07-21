Как Севастополь отметит День флота-2020

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В программе традиционные парад кораблей Черноморского флота и военно-спортивный праздник.

В 2020 году День Военно-Морского Флота России отмечается в воскресенье, 26 июля. В Севастополе пройдут традицонные парад кораблей Черноморского флота и военно-спортивный праздник.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие порядка 50 кораблей, катеров и судов обеспчения, сообщает пресс-служба ЧФ.

Одна часть будет задействована в морском параде в акватории Севастопольской бухты, вторая часть – в динамическом показе эпизодов боевой подготовки, а третья – выставлена для посещения севастопольцами и гостями города на территории Морского вокзала.

В двух линиях парадной диспозиции на бочках будут ошвартованы 9 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Среди парадного расчета:

- новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов»,

- малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»,

- корабль специального назначения «Иван Хурс»,

- большой десантный корабль «Ямал»,

- сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый»,

- гвардейский ракетный крейсер «Москва»,

- сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

Во второй линии почетное место в строю займет старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты пройдет морской парад и состоится военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ более 20 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач боевой подготовки.

Полная программа праздника:

- 09:00-12:30, акватория Севастопольской бухты: Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ.

- 12:00-18:00, площадь Нахимова: Выставка вооружений и военной техники Черноморского Флота.

- 14:00-18:00, площадь Нахимова: Посещение кораблей Черноморского флота жителями и гостями города Севастополя.

- 19:00-21:45, площадь Нахимова: Праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, города Севастополя и Черноморского флота.

- 22:00-22:30, акватория Севастопольской бухты: Праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

В тексте использованы материалы: Форпост

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