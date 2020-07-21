Элитный отдых в Крыму стал еще дороже

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На курортах фиксируют повышение цен на отдых в пятизвездочных отелях, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала РБК.

«Повышение уровня цен на российских курортах больше характерно для отелей уровня пять звезд. По нашим оценкам, изменение цен, например, на последние две недели августа составляет плюс 23-27%», - сказал он.

Он объяснил, что цены стали повышаться из-за дефицита отелей премиум-класса на российских курортах. В Краснодарском крае их всего 45, а в Крыму – 15, отметил Горин.

Вице-президент АТОР подчеркнул, что цены в двух- и трехзвездочных категориях держатся на уровне 2019 года или даже ниже, и в рамках турпакетов бюджетный вариант отдыха до сих пор остается доступным.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров зафиксировали высокий спрос туристов на дорогие отели в Крыму. Тогда генеральный директор одного из крупных туроператоров Сергей Ромашкин пояснил, что отельная база Крыма «не перенасыщена» отелями уровня пяти звезд. А туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить, напротив, много.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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