Коронавирус в Крыму
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Длительность смен в «Артеке» уменьшена до двух недель
Международный детский центр «Артек» по ходатайству главы Крыма Сергея Аксенова сократил количество дней в сменах до 14.
Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
«МДЦ «Артек» принято решение о проведении смен по 14 календарных дней с целью максимального обеспечения крымских детей отдыхом и оздоровлением, – сказано в сообщении министерства на Facebook. – В связи с изменением сроков проведения смены открыта регистрация на 9 смену, которая состоится c 8 по 21 августа 2020 года».
Регистрация на следующую смену будет открыта до 27 июля. «Обращаем внимание, что отбор детей в МДЦ «Артек» осуществляется исключительно посредством автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании рейтинга достижений ребенка, гендерного и возрастного критериев. В связи с чем убедительная просьба к родителям, дети которых зарегистрированы на 9 смену продолжительностью 21 день, подать новую заявку на 9 смену продолжительностью 14 дней», – добавили в министерстве.
Ранее Аксенов сообщил, что федеральное правительство поддержало предложение о сокращении количества дней в сменах в МДЦ «Артек» в этом году. По подсчетам властей, после перехода на 14-дневную смену в «Артеке» в этом году смогут отдохнуть более 10 тысяч крымских детей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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