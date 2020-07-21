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Происшествия

Девушка-водитель сбила двух пешеходов в Симферополе, сдавая назад

Девушка, сдавая назад на автомобиле, сбила двух стоящих пешеходов в Симферополе.

Об этом сказано в сводке ДТП управления ГИБДД МВД по Крыму.

«Водитель автомобиля Suzuki Kizashi 2001 года рождения, двигаясь задним ходом по улице Аральской в Симферополе, совершила наезд на стоящих пешеходов: 1987 и 1954 годов рождения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал пешеход 1954 года рождения, у него диагностированы ушибы затылочной области и правого плеча.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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