Происшествия
Девушка-водитель сбила двух пешеходов в Симферополе, сдавая назад
Девушка, сдавая назад на автомобиле, сбила двух стоящих пешеходов в Симферополе.
Об этом сказано в сводке ДТП управления ГИБДД МВД по Крыму.
«Водитель автомобиля Suzuki Kizashi 2001 года рождения, двигаясь задним ходом по улице Аральской в Симферополе, совершила наезд на стоящих пешеходов: 1987 и 1954 годов рождения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента пострадал пешеход 1954 года рождения, у него диагностированы ушибы затылочной области и правого плеча.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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