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Водный кризис

Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым

08:38 вторник, 21 июля 2020
Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым

фото © delo.ua

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко утверждает, что президент Владимир Зеленский дал ему четкий отрицательный ответ относительно подачи днепровской воды в Крым.

«Я против, – так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос об его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым», – сообщил накануне депутат в Фейсбуке.

Где и при каких условиях депутат интересовался мнением президента относительно водообеспечения Крыма, Яременко не уточнил.

На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в Крым.

Депутат Богдан Яремко ранее попал в сексуальный скандал, когда заказывал во время сессии Рады проституток через свой телефон. Позже глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко извинился с трибуны Верховной Рады.

«Прежде всего, хочу начать с извинений, с извинений перед теми, кому за последние пару дней я создал неудобства и некомфортную ситуацию. Конечно, прежде всего, это моя семья. Они не заслужили этого. У моей жены - единственного человека, который знает обо мне все, - нет ко мне претензий, именно потому, что она знает все. Есть у других. Я хочу извиниться перед своей фракцией и перед президентом – вы стали заложниками ситуации, вы не заслужили, чтобы вас втаптывали в грязь вместе со мной. Я прошу прощения, друзья», - сказал Яременко.

Он подчеркнул, что спокойно примет любое решение по этому поводу.

Помимо прочего, нардеп извинился перед избирателями.

«Если у моей жены нет ко мне претензий, у кого есть? Претензии есть у моралистов. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите поговорить о морали и о законе – давайте. В этой стране есть закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением, и тот, кто сделал это оттуда, заработал от 3 до 7 лет», - отметил депутат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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