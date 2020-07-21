Власть
Численность официальных безработных в Крыму выросла почти на треть
фото © Новости Крыма
Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения Крыма, в течение июня этого года увеличилась на 29,9% по сравнению с предыдущем месяцем.
Об этом сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.
«Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр занятости населения», в течение июня 2020 года увеличилась на 29,9% по сравнению с маем и составила 34,8 тыс человек», – говорится в сообщении.
В Крымстате уточнили, что заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня текущего года увеличилась на 10,9% по сравнению с предыдущем месяцем и составила 17,2 тыс человек, из которых 9,1 тыс человек – по рабочим специальностям.
Ранее в июне правительство России одобрило выделение 56,2 млрд рублей на социальные выплаты безработным.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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