Аксенов пообещал построить в Крыму три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций

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В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в Крыму будут построены три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам визита в ГУП «Крымэкоресурсы».

«Экотехнопарки будут располагаться в трех регионах республики: комплексный полигон в Сакском районе, экотехнопарк по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в селе Тургенево Белогорского района, а также комплексный полигон в Ленинском районе, который предусматривает переработку строительного мусора в щебень, переработку стекла, пластика и компостирование», – написал Аксенов в Facebook.

По его словам, реализация проекта позволит сократить количество мусора, который на данный момент захороняется, с 1 млн до 300 тысяч тонн. Все остальное будет утилизироваться и обрабатываться.

Предварительно к 2024 году инвесторы вложат в реализацию данного проекта порядка 6 млрд рублей.

Аксенов добавил, что в дальнейшем власти Республики Крым будут обсуждать вопрос отказа от повсеместного использования крупными торговыми сетями полиэтиленовых пакетов и переход на бумажный упаковочный материал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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