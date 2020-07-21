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Аксенов пообещал построить в Крыму три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций
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В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в Крыму будут построены три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам визита в ГУП «Крымэкоресурсы».
«Экотехнопарки будут располагаться в трех регионах республики: комплексный полигон в Сакском районе, экотехнопарк по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в селе Тургенево Белогорского района, а также комплексный полигон в Ленинском районе, который предусматривает переработку строительного мусора в щебень, переработку стекла, пластика и компостирование», – написал Аксенов в Facebook.
По его словам, реализация проекта позволит сократить количество мусора, который на данный момент захороняется, с 1 млн до 300 тысяч тонн. Все остальное будет утилизироваться и обрабатываться.
Предварительно к 2024 году инвесторы вложат в реализацию данного проекта порядка 6 млрд рублей.
Аксенов добавил, что в дальнейшем власти Республики Крым будут обсуждать вопрос отказа от повсеместного использования крупными торговыми сетями полиэтиленовых пакетов и переход на бумажный упаковочный материал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Аксенов пообещал построить в Крыму три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций
В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в Крыму будут построены три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций.