Зубков хочет через суд возместить убытки из-за закрытия «Тайгана»

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Суд в России отменил решение о закрытии сафари-парка «Тайган». Зубков готовит новый иск по ущербу.

10 июля Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил решение Белогорского районного суда Крыма о временном приостановлении работы парка львов «Тайган», который принадлежит крымскому бизнесмену Олегу Зубкову. Соответствующее постановление суда размещено на блоге Зубкова.

После данного решения, бизнесмен намерен подавать иск в суд на возмещение ущерба и финансовых потерь, которые он понес за время пока был закрыт парк.

«Пришло время подвести итоги и посчитать убытки за время закрытия парка, которое потом перешло в карантин и шестимесячный перерыв в работе. Предъявить иск к судье или к ветеринарам, или к суду, который принял это неправомерное решение. Кто-то же должен за это отвечать?» – сказал Зубков.

5 декабря 2019 года Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток.​ Российские приставы в Крыму опечатали парк. По информации бизнесмена, за месяц после закрытия убытки парка составили более 10 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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