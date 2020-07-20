Происшествия
За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 оперативных события, погиб 1 человек, спасено 4 человека.Так, в службу спасения поступило сообщение, что 19.07.2020 в 10:42 в с. Витино (Сакский район) в море уносит человека на надувном матрасе. Спасателями был спасен 1 человек. Выезжали: ГИМС, «КРЫМ-СПАС».
Также 19.07.2020 в 13:05 в пгт. Заозерное (ГО Евпатория). В море уносит человека на надувном матрасе. Спасателями был спасен 1 человек. Выезжали: «КРЫМ-СПАС».Кроме того, 19.07.2020 в 14:25 в районе пляжа «Лазурный» (ГО Евпатория) в море уносит двоих человек на катамаране. Спасателями были спасены 2 человека. Выезжали: «КРЫМ-СПАС».
19.07.2020 20:15 с. Курортное (Ленинский район) в районе лодочного кооператива «Кварц» (берег Азовского моря), со слов очевидцев утонул 1 человек. Силы МЧС не привлекались.
По данным ГИМС, с начала года произошло 34 происшествия на воде, погибло 26 человека, спасено 26 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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