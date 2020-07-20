За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море

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За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 оперативных события, погиб 1 человек, спасено 4 человека.Так, в службу спасения поступило сообщение, что 19.07.2020 в 10:42 в с. Витино (Сакский район) в море уносит человека на надувном матрасе. Спасателями был спасен 1 человек. Выезжали: ГИМС, «КРЫМ-СПАС».

Также 19.07.2020 в 13:05 в пгт. Заозерное (ГО Евпатория). В море уносит человека на надувном матрасе. Спасателями был спасен 1 человек. Выезжали: «КРЫМ-СПАС».Кроме того, 19.07.2020 в 14:25 в районе пляжа «Лазурный» (ГО Евпатория) в море уносит двоих человек на катамаране. Спасателями были спасены 2 человека. Выезжали: «КРЫМ-СПАС».

19.07.2020 20:15 с. Курортное (Ленинский район) в районе лодочного кооператива «Кварц» (берег Азовского моря), со слов очевидцев утонул 1 человек. Силы МЧС не привлекались.

По данным ГИМС, с начала года произошло 34 происшествия на воде, погибло 26 человека, спасено 26 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море. В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.

В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек. За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.

Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть. Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.