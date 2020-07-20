Происшествия
За неделю в Крыму утонули шесть человек
Еще шесть человек, в происшествиях на воде, удалось спасти.
«Было девять происшествий на воде, спасены шесть человек, к сожалению, шестеро погибли», – рассказали в МЧС.
За этот же период в горно-лесной зоне проведено восемь поисковых операций, спасены 15 человек погиб один. В ДТП на дорогах республики за неделю спасено 29 человек, двое погибли.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские спасатели назвали регионы полуострова, где чаще всего вспыхивали пожары. Больше всего пожаров в Крыму с начала года возникало в Симферопольском районе, Керчи и Симферополе.
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