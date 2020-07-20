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Власть

Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном

19:38 понедельник, 20 июля 2020
Ялта Алушта
Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном

фото © hevcars.com.ua

Между курортными городами Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.

Об этом сообщил соорганизатор экофорума URBANSPRINT Александр Лебедев.

«Первое в России морское судно с электрическим двигателем на 200 мест будет спущено на воду через восемь месяцев», - сообщил Лебедев и добавил, что корабль будет выполнять туристические маршруты.

Кроме водного электротранспорта, в Крыму планируют запустить массовый электро-каршеринг. «На базе отеля » Море» (Алушта) в течение последних двух месяцев тестируются электрокары, - сказал Лебедев. - Мы планируем расширить автопарк, с этой целью ведем переговоры с отелем «Мрия» о закупке авто и создании сети электро заправок».

В Алуште при поддержке правительства Крыма и Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся экологический форум, направленный на развитие зеленых технологий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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