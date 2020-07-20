Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном

фото © hevcars.com.ua

Между курортными городами Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.

Об этом сообщил соорганизатор экофорума URBANSPRINT Александр Лебедев.

«Первое в России морское судно с электрическим двигателем на 200 мест будет спущено на воду через восемь месяцев», - сообщил Лебедев и добавил, что корабль будет выполнять туристические маршруты.

Кроме водного электротранспорта, в Крыму планируют запустить массовый электро-каршеринг. «На базе отеля » Море» (Алушта) в течение последних двух месяцев тестируются электрокары, - сказал Лебедев. - Мы планируем расширить автопарк, с этой целью ведем переговоры с отелем «Мрия» о закупке авто и создании сети электро заправок».

В Алуште при поддержке правительства Крыма и Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся экологический форум, направленный на развитие зеленых технологий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В один из районов Керчи перестали ходить троллейбусы, украли электроподстанцию. Несколько недель в Керчи троллейбусы не едут в район Войкова. Причина – электроподстанцию, которая обеспечивала эту троллейбусную линию, неизвестные разобрали и увезли.

В Симферополе возобновили круглосуточный троллейбусный «экспресс» из аэропорта. Предприятие «Крымтроллейбус» сообщает о возобновлении с 17 июля в Симферополе движения круглосуточного маршрута №20 «Экспресс» от нового терминала аэропорта до железнодорожного вокзала.

Спасатели в Крыму предупреждают об опасности на перегруженных трассах полуострова. В МЧС Крыма сообщают о том, что в данный летний период трассы полуострова «несут серьезную транспортную нагрузку» и призывают водителей к осторожности.

В Севастополе недавно отремонтированный спуск Котовского начал покрываться трещинами. В Севастополе асфальтовое покрытие спуска Котовского, уложенное в ходе капремонта осенью прошлого года, начало покрываться глубокими трещинами в нескольких местах.