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Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном
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Между курортными городами Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.
Об этом сообщил соорганизатор экофорума URBANSPRINT Александр Лебедев.
«Первое в России морское судно с электрическим двигателем на 200 мест будет спущено на воду через восемь месяцев», - сообщил Лебедев и добавил, что корабль будет выполнять туристические маршруты.
Кроме водного электротранспорта, в Крыму планируют запустить массовый электро-каршеринг. «На базе отеля » Море» (Алушта) в течение последних двух месяцев тестируются электрокары, - сказал Лебедев. - Мы планируем расширить автопарк, с этой целью ведем переговоры с отелем «Мрия» о закупке авто и создании сети электро заправок».
В Алуште при поддержке правительства Крыма и Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся экологический форум, направленный на развитие зеленых технологий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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7 часов назад
Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном
Между курортными городами Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.