Власти Крыма рассказали, как используют Северо-Крымский канал

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Часть Северо-Крымского канала, которая расположена на территории полуострова, используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.

Об этом сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма.

По данным ведомства, по территории Крыма проходит 293 километра канала, а на данный момент 147,7 километра круглогодично функционируют для водообеспечения крымчан.

«Задействовано 147,7 км канала для транспортировки воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ чрез комплекс гидротехнических сооружений гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района», – пояснили в Госкомитете.

Здесь также сообщили, что в Северо-Крымский канал поступает вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и распределяется по пяти наливным водохранилищам: Феодосийскому, Ленинскому, Станционному, Самарлинскому и Зеленоярскому.

В субботу, 18 июля, на дамбе Северо-Крымского канала в Каланчакском районе Херсонской области активисты провели акцию «Ни капли воды в оккупированный Крым».

В Херсонской облгосадминистрации 4 апреля сообщили о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в Крым вода по каналу не поступает.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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