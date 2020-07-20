Водный кризис
Развитие сюжета: «Непригодна для питья, засаливает почву». Что происходит с водой в Крыму? ● В Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища ● Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки ● Военные проложили 50 км трубопровода для подачи воды в Симферополь ● Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму
Власти Крыма рассказали, как используют Северо-Крымский канал
фото © Новости Крыма
Часть Северо-Крымского канала, которая расположена на территории полуострова, используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.
Об этом сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма.
По данным ведомства, по территории Крыма проходит 293 километра канала, а на данный момент 147,7 километра круглогодично функционируют для водообеспечения крымчан.
«Задействовано 147,7 км канала для транспортировки воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ чрез комплекс гидротехнических сооружений гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района», – пояснили в Госкомитете.
Здесь также сообщили, что в Северо-Крымский канал поступает вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и распределяется по пяти наливным водохранилищам: Феодосийскому, Ленинскому, Станционному, Самарлинскому и Зеленоярскому.
В субботу, 18 июля, на дамбе Северо-Крымского канала в Каланчакском районе Херсонской области активисты провели акцию «Ни капли воды в оккупированный Крым».
В Херсонской облгосадминистрации 4 апреля сообщили о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в Крым вода по каналу не поступает.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе незаконно сваливали отходы грунта. Сотрудники «Севприроднадзора» выявили несанкционированное размещение отходов грунта на территории садового товарищества «Старт» (м. Фиолент).
«Непригодна для питья, засаливает почву». Что происходит с водой в Крыму?. Крымские чиновники годами озвучивали различные проекты водоснабжения полуострова. Однако так и не утвердили ни одной стратегии. Воду для Крыма в основном берут из-под земли.
Часть Симферополя из-за аварии осталась без воды. Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения часть крымской столицы в воскресенье осталась без воды, сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
В Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища. Состояние Белогорского водохранилища в Крыму в июле значительно ухудшилось.
Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году
Бывший начальник Генштаба Украины возложил всю ответственность за сдачу Крыма на Турчинова.
В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек
Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.
За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
2 часа назад
ГИБДД Крыма устроит «облаву» на пьяных водителей
21 час назад
Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.