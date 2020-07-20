«ВАД» изменил схему движения по «Тавриде» на границе с Севастополем

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – компания «ВАД» – изменил схему движения транспорта по дороге на границе с Севастополем.

Об этом сообщил пресс-секретарь подрядчика Григорий Назаров.

«Небольшие изменения в схеме движения транспорта по «Тавриде» в Бахчисарайском районе. Мы перепустили движение на левую сторону трассы по росту пикетажа от транспортной развязки Железнодорожное – Тургеневка – Сирень до административной границы Севастополя. Протяженность участка перепуска составила 3,3 км», – сообщил Назаров.

Необходимость изменения схемы движения на этом участке обусловлена роводимыми работами по строительству дороги. «Там будет установлено барьерное ограждение, бортовой камень, укреплены откосы и обочины, выполнена подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона», – пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, открыт съезд с «Тавриды» в сторону Ялты через поселки Сирень и Танковое.

Полностью строительно-монтажные работы на «Тавриде» планируется завершить в сентябре, тогда будет запущено четырехполосное движение на всем протяжении трассы от Керчи до Севастополя. В настоящее время общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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