Власть
В Симферополе возобновили круглосуточный троллейбусный «экспресс» из аэропорта
Предприятие «Крымтроллейбус» сообщает о возобновлении с 17 июля в Симферополе движения круглосуточного маршрута №20 «Экспресс» от нового терминала аэропорта до железнодорожного вокзала.
Принятие такого решения на предприятии объясняют «увеличением прибывающих гостей и жителей на полуостров».
Указывается, что интервал движения данного троллейбуса составляет 30 минут, а стоимость проезда в одну сторону – 17 рублей.
Ранее были введены ограничения на перевозку пассажиров общественным транспортом, в том числе троллейбусами из-за угрозы коронавируса.
Но уже в апреле власти Крыма увеличили количество троллейбусных рейсов на ЮБК. В Симферополе ввели безналичную оплату проезда в троллейбусах 5,7 и 17 маршрутов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе недавно отремонтированный спуск Котовского начал покрываться трещинами. В Севастополе асфальтовое покрытие спуска Котовского, уложенное в ходе капремонта осенью прошлого года, начало покрываться глубокими трещинами в нескольких местах.
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