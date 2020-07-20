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Власть

В Симферополе возобновили круглосуточный троллейбусный «экспресс» из аэропорта

14:19 понедельник, 20 июля 2020
Симферополь

Предприятие «Крымтроллейбус» сообщает о возобновлении с 17 июля в Симферополе движения круглосуточного маршрута №20 «Экспресс» от нового терминала аэропорта до железнодорожного вокзала.

Принятие такого решения на предприятии объясняют «увеличением прибывающих гостей и жителей на полуостров».

Указывается, что интервал движения данного троллейбуса составляет 30 минут, а стоимость проезда в одну сторону – 17 рублей.

Ранее были введены ограничения на перевозку пассажиров общественным транспортом, в том числе троллейбусами из-за угрозы коронавируса.

Но уже в апреле власти Крыма увеличили количество троллейбусных рейсов на ЮБК. В Симферополе ввели безналичную оплату проезда в троллейбусах 5,7 и 17 маршрутов.

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