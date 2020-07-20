Власть
В Симферополе уже готовятся к отопительному сезону
На сегодня в Симферополе продолжаются проверки городских котельных и систем отопления в многоквартирных домах.
Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Крыма.
«При общем количестве домов – 3141, акты и паспорта готовности подписаны по 1561 многоквартирному дому, что составляет 50%. Из 106 объектов образования к прохождению осенне-зимнего периода готовы 58, что составляет 55%. Кроме того, на отопительный сезон 2020-2021 годов заготовлено 15 тонн угля, также планируется закупить 6 тонн дизельного топлива», – рассказали в пресс-службе.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Непригодна для питья, засаливает почву». Что происходит с водой в Крыму?. Крымские чиновники годами озвучивали различные проекты водоснабжения полуострова. Однако так и не утвердили ни одной стратегии. Воду для Крыма в основном берут из-под земли.
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