Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса ● И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19 ● Откуда берутся COVID-диссиденты и кто они такие ● В Крыму от коронавируса вылечились 721 пациент ● В Севастополе коронавирусом заразилась шестилетняя девочка
В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек
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Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.
Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.
«У нас сегодня за сутки заболели 13 человек, – цитирует Кулагина «Новый Севастополь». – Практически все контактные из домашних семейных очагов».
Кулагин отметил, что под наблюдением остаются 727 человек. В инфекционной больнице – 110 человек, в том числе 39 детей и 12 человек старше 65 лет, три человека – в отделении интенсивной терапии. В горбольнице №9 – 140 человек, из них 66 старше 65 лет, 7 человек – в отделении интенсивной терапии.
Всего в регионе зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусом, из них в стационарах находится 51 человек.
В Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 14 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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