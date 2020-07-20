В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

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Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

«У нас сегодня за сутки заболели 13 человек, – цитирует Кулагина «Новый Севастополь». – Практически все контактные из домашних семейных очагов».

Кулагин отметил, что под наблюдением остаются 727 человек. В инфекционной больнице – 110 человек, в том числе 39 детей и 12 человек старше 65 лет, три человека – в отделении интенсивной терапии. В горбольнице №9 – 140 человек, из них 66 старше 65 лет, 7 человек – в отделении интенсивной терапии.

Всего в регионе зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусом, из них в стационарах находится 51 человек.

В Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 14 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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