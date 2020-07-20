Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +26
море +24

Коронавирус в Крыму

В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

12:05 понедельник, 20 июля 2020
Севастополь
В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

фото © pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

«У нас сегодня за сутки заболели 13 человек, – цитирует Кулагина «Новый Севастополь». – Практически все контактные из домашних семейных очагов».

Кулагин отметил, что под наблюдением остаются 727 человек. В инфекционной больнице – 110 человек, в том числе 39 детей и 12 человек старше 65 лет, три человека – в отделении интенсивной терапии. В горбольнице №9 – 140 человек, из них 66 старше 65 лет, 7 человек – в отделении интенсивной терапии.

Всего в регионе зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусом, из них в стационарах находится 51 человек.

В Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 14 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19. Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленный документ с обзором всех известных путей распространения коронавируса, вызывающего острое респираторное заболевание COVID-19. Коротко о содержании этого анализа ВОЗ в публикации Голоса Америки.

Откуда берутся COVID-диссиденты и кто они такие. Осознанный отказ от масок во время пандемии COVID-19 - это защитная реакция человеческой психики на стресс.

В Крыму от коронавируса вылечились 721 пациент. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

В Севастополе коронавирусом заразилась шестилетняя девочка. По состоянию на 19 июля в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Власть
Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году

Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году

Бывший начальник Генштаба Украины возложил всю ответственность за сдачу Крыма на Турчинова.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Происшествия
За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море

За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.

Власть
Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации