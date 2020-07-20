В Севастополе «соцработник» похитила у ветерана полмиллиона

В Нахимовском районе Севастополя мошенница, прикинувшись соцработником, выманила больше полумиллиона рублей у ветерана войны.

О том, что злоумышленница не избежала наказания, рассказали в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

Жительница Севастополя 1927 года рождения, инвалид 2 группы по зрению стала жертвой мошенницы в 2016 году. Представившись работником социальной службы, незнакомка проникла к ней в дом и похитила крупную сумму — более 520 тыс. руб.

Ветеран обратилась в прокуратуру, а надзорное ведомство довело дело до судебного разбирательства.

Установлено, что от действий мошенницы пострадали еще девять севастопольских стариков. Кроме денег, преступница также похищала все, «что плохо лежит».

«В отношении мошенницы вынесен обвинительный приговор. За совершение 10 преступлений по ч.ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщила пресс-служба.

Кроме того, после вынесения приговора по иску прокурора Нахимовского района в пользу ветерана взыскан материальный ущерб, который удовлетворен в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

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