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Власть

В Севастополе незаконно сваливали отходы грунта

08:36 понедельник, 20 июля 2020
Севастополь

Сотрудники «Севприроднадзора» выявили несанкционированное размещение отходов грунта на территории садового товарищества «Старт» (м. Фиолент).

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП России и проводится административное расследование, в ходе которого проведен отбор проб почвы с целью определения содержания загрязняющих веществ», – говорится в сообщении.

В конце 2019 года местные активисты сообщали, что леса и поля в округе зарастают несанкционированными свалками строительных отходов. Активисты насчитали таких больше тысячи, природоохранное ведомство выписывает штрафы и предписания собственникам земли, но грузовики продолжают вывозить тысячи тонн асфальта, бетона и грунта –​ в городе-герое нет специального полигона для складирования отходов многочисленных строек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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