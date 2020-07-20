Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах ● В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом ● В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек ● Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса ● И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19
В Севастополе дети продолжают активно заражаться коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте правительства города. Среди заразившихся трое детей и один подросток.
«Среди заболевших трое детей в возрасте 5, 7 и 11 лет, 16-летний подросток и четверо пенсионеров. Двое прибыли в Севастополь из других регионов, остальные контактировали с заболевшими ранее людьми», - говорится в сообщении Правительства Севастополя.
Таким образом, с начала пандемии в городе было выявлено 305 случаев заражения коронавирусом, 239 человек выздоровели, 51 – продолжают лечение, шесть человек умерли.
В инфекционной больнице под наблюдением находится 140 человек, под наблюдением на дому – 727 человек.
Как ранее сообщалось, в республике за минувшие сутки было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев заболевания COVID-19 в РК достигло 983. 721 человек выздоровел, 13 – умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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