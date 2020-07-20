В Севастополе дети продолжают активно заражаться коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте правительства города. Среди заразившихся трое детей и один подросток.

«Среди заболевших трое детей в возрасте 5, 7 и 11 лет, 16-летний подросток и четверо пенсионеров. Двое прибыли в Севастополь из других регионов, остальные контактировали с заболевшими ранее людьми», - говорится в сообщении Правительства Севастополя.

Таким образом, с начала пандемии в городе было выявлено 305 случаев заражения коронавирусом, 239 человек выздоровели, 51 – продолжают лечение, шесть человек умерли.

В инфекционной больнице под наблюдением находится 140 человек, под наблюдением на дому – 727 человек.

Как ранее сообщалось, в республике за минувшие сутки было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев заболевания COVID-19 в РК достигло 983. 721 человек выздоровел, 13 – умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек. Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса. За 19 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19. Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленный документ с обзором всех известных путей распространения коронавируса, вызывающего острое респираторное заболевание COVID-19. Коротко о содержании этого анализа ВОЗ в публикации Голоса Америки.

Откуда берутся COVID-диссиденты и кто они такие. Осознанный отказ от масок во время пандемии COVID-19 - это защитная реакция человеческой психики на стресс.