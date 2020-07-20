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Власть

В один из районов Керчи перестали ходить троллейбусы, украли электроподстанцию

14:47 понедельник, 20 июля 2020
Керчь
В один из районов Керчи перестали ходить троллейбусы, украли электроподстанцию

фото © rg.ru

Несколько недель в Керчи троллейбусы не едут в район Войкова. Причина – электроподстанцию, которая обеспечивала эту троллейбусную линию, неизвестные разобрали и увезли.

Об этом сообщает местное издание KERCH.COM.RU.

Исполняющий обязанности директора предприятия «Керчьгортранс» Аршалуйс Чахоян рассказал журналистам издания, что около трех недель назад трансформаторную подстанцию, расположенную на перекрестке улиц Генерала Петрова и Магистрального шоссе, украли. По его словам, неизвестные люди ночью увезли все электрооборудование. Из-за сложившейся ситуации троллейбусы дальше остановки «Оптика» ехать не могут.

По информации местных СМИ, делом о краже электрической подстанции занимаются правоохранительные органы. Предприятие «Керчьгортранс» сейчас занимается заключением договора и оформлением документов с Керченским филиалом «Крымэнерго» на совместную работу по восстановлению троллейбусной линии. Чахоян сообщил, что движение троллейбусов в район Войкова будет восстановлено приблизительно в конце июля текущего года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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