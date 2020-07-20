В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом

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Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.

Семь сотрудников администрации города Ялта, у которых был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция, были незамедлительно госпитализированы в 7-ю городскую больницу Симферополя, так как в инфекционном отделении в Ялте лечатся профильные для этого подразделения больные с учетом сезонности. Состояние здоровья всех заболевших — удовлетворительное.

Администрацией города совместно с Территориальным отделом Роспотребнадзора проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения заболевания. Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

С целью контроля за общей эпидемиологической ситуацией в регионе администрацией города принят ряд дополнительных постановлений, согласно которым введены правила, касающиеся соблюдения ограничительных мер для работы подведомственных подразделений и территориальных органов региона, направленные на предупреждение заболеваемости, соблюдение дезинфекционного и масочного режима, обязательной ежедневной бесконтактной термометрии, социальной дистанции, ограничения массовых мероприятий, личного приема граждан и перевода работы на дистанционный режим.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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