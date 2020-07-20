Власть
В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет
Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.
Отмечается, что, согласно постановлению российского Совета министров Крыма, на территории заказника запрещено движение и стоянка автомобилей, кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб.
Так, по данным ведомства, в июне зафиксировали четыре таких случая. В отношении лиц возбуждены административные дела по статье 8.39 КоАП России (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
Граждане, в отношении которых возбудили дела, публично не комментировали ситуацию.
Долгоруковская яйла или Субаткан-яйла – находится в Симферопольском районе Крыма – горный массив в составе главной гряды Крымских гор.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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