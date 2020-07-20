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Власть

В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет

13:28 понедельник, 20 июля 2020

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.

Отмечается, что, согласно постановлению российского Совета министров Крыма, на территории заказника запрещено движение и стоянка автомобилей, кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб.

Так, по данным ведомства, в июне зафиксировали четыре таких случая. В отношении лиц возбуждены административные дела по статье 8.39 КоАП России (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Граждане, в отношении которых возбудили дела, публично не комментировали ситуацию.

Долгоруковская яйла или Субаткан-яйла – находится в Симферопольском районе Крыма –​ горный массив в составе главной гряды Крымских гор.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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