В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.

Отмечается, что, согласно постановлению российского Совета министров Крыма, на территории заказника запрещено движение и стоянка автомобилей, кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб.

Так, по данным ведомства, в июне зафиксировали четыре таких случая. В отношении лиц возбуждены административные дела по статье 8.39 КоАП России (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Граждане, в отношении которых возбудили дела, публично не комментировали ситуацию.

Долгоруковская яйла или Субаткан-яйла – находится в Симферопольском районе Крыма –​ горный массив в составе главной гряды Крымских гор.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте прокуратура подала в суд на городскую администрацию. Прокуратура Крыма подала иск в суд с требованием к властям Ялты – отремонтировать аварийную подпорную стену.

ГИБДД Крыма устроит «облаву» на пьяных водителей. В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба МВД по республике.

Крымчанину, убившему женщину за отказ знакомиться, дали 9,5 лет колонии. Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя Сакского района. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ).

Директора ООО в Крыму будут судить за невыплату зарплат. Бывший гендиректор одного из предприятий Ялты предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты 37 работникам.