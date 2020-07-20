Общество
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
В Крыму в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 20 июля прогнозируют непогоду.
Ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер скоростью до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.
Такая же погода будет и на следующий день, 21 июля, отметили синоптики. Кроме того, на западе и востоке полуострова, а также в центральных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 июля.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 июля.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 17 июля.
Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени. Морская вода у побережья Крыма прогрелась до августовских температур уже в середине июля.
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