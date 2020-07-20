Власть
В Крыму атаман Акимов сообщает о полицейской проверке его социальных сетей
Сергей Акимов | фото © Крым.реалии
В Крыму местный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщает, что полиция начала проверку его социальных сетей и опубликованной там информации.
«Мне вчера вручили официально письмо, где указано, что по мне, а именно по моей электронной странице в Фейсбуке, начали проверку», – сообщил Акимов, предоставив редакции в подтверждение копию документа.
В нем указано, что проверку проводит отдел МВД России по Симферопольскому району в связи с обращением чиновника из администрации района «по факту нарушения режима самоизоляции неустановленными лицами», которые возлагали цветы у одного из мемориалов. В полиции указывают на опубликованные материалы на Фейсбук-странице Акимова.
В связи с этим, полиция просит активиста подтвердить принадлежность ему данной страницы, где были выложены соответствующие фото и видеоматериалы и назвать людей на опубликованных материалах.
На прошлой неделе Акимов сообщал, что его вызвали в полицию из-за возложения цветов в День победы.
Ранее Центральный суд Симферополя закрыл административное дело против Акимова. Дело открыли из-за проведения активистом одиночного пикета 8 июня в Симферополе у здания парламента Крыма. Тогда Акимова также обвиняли в нарушении самоизоляции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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