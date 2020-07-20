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Происшествия

В Крыму Lada врезалась в прицеп трактора: водитель серьезно пострадал

12:08 понедельник, 20 июля 2020
Нижнегороский

В Нижнегорском районе легковой автомобиль врезался в прицеп трактора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации ведомства, авария произошла накануне на участке дороги Нижнегорский-Акимовка возле села Семенное. Автомобиль Lada Granta врезался в прицеп трактора МТЗ-80.

В результате аварии пострадал 36-летний водитель легкового авто. С многочисленными травмами его доставили в Нижнегорскую районную больницу.

Ранее женщина получила травмы в результате столкновения двух автомобилей в селе Насыпное под Феодосией. Тогда столкнулись кроссовер Mazda CX-5 и ВАЗ 2101. С многочисленными травмами пассажирку ВАЗа госпитализировали в отделение травматологии Феодосийской городской больницы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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