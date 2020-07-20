Происшествия
В Алуште внезапно остановилось колесо обозрения: шесть человек застряли
Шесть человек застряли на остановившемся из-за отключения электроэнергии колесе обозрения в Алуште.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
«В Алуште в результате аварийного отключение электроэнергии произошла остановка аттракциона – колеса обозрения. На аттракционе на высоте 30 м от земли находились шесть человек и самостоятельно спуститься не могли», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел сегодня около 13.00 на улице Ленина. Сотрудники МЧС прибыли на место, механическим способом прокрутили аттракцион и спустили людей.
В медицинской помощи никто не нуждался.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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