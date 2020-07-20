Власть
Стоимость минимального набора продуктов питания выросла в Севастополе на 10 процентов
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг также подросла.
О стоимости минимального набора продуктов питания сообщает Крымстат.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по г. Севастополю на конец июня 2020 г. составила 4668,66 рублей в расчете на 1 человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,6%, с начала года - на 9,8% (в мае 2020 г. - составила 4593,54 рубля в расчете на 1 человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,3%, с начала года - на 8,1%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по г. Севастополе в июне 2020 г. составила 16666,92 рублей в расчете на одного человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,4%, с начала года - на 3,9% (в мае 2020 г. - составила 16599,93 рублей в расчете на одного человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,1%, с начала года - на 3,5%).
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