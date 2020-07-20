Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

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За 19 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 1 из них — прибывший из другого субъекта РФ), 4 человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции. 63 из них завозные из-за границы, 105 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 702 случая выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 113 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2032 человека.Выздоровевших за весь период – 721 человек», — сообщил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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