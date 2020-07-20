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Спасатели в Крыму предупреждают об опасности на перегруженных трассах полуострова
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В МЧС Крыма сообщают о том, что в данный летний период трассы полуострова «несут серьезную транспортную нагрузку» и призывают водителей к осторожности.
«Движение очень интенсивное. В условиях такой высокой загруженности автодорог надо быть максимально внимательными и осторожными. Главными факторами увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на опасных участках трасс федерального, регионального и местного значения являются неблагоприятные метеорологические условия, неисправность транспортного средства и, конечно, несоблюдение правил дорожного движения»,– отметил глава ведомства Сергей Шахов.
По его словам, в жаркое время повышается риск загорания автомобилей. Поэтому владельцы транспортных средств «должны принять дополнительные меры для исключения подобных происшествий».
В ведомстве отмечают, что многие водители в предвкушении летнего отдыха расслабляются и теряют бдительность, что приводит к серьезным ДТП.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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