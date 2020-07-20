Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +24
море +25

Власть

Спасатели в Крыму предупреждают об опасности на перегруженных трассах полуострова

11:21 понедельник, 20 июля 2020
Спасатели в Крыму предупреждают об опасности на перегруженных трассах полуострова

фото © RT

В МЧС Крыма сообщают о том, что в данный летний период трассы полуострова «несут серьезную транспортную нагрузку» и призывают водителей к осторожности.

«Движение очень интенсивное. В условиях такой высокой загруженности автодорог надо быть максимально внимательными и осторожными. Главными факторами увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на опасных участках трасс федерального, регионального и местного значения являются неблагоприятные метеорологические условия, неисправность транспортного средства и, конечно, несоблюдение правил дорожного движения»,– отметил глава ведомства Сергей Шахов.

По его словам, в жаркое время повышается риск загорания автомобилей. Поэтому владельцы транспортных средств «должны принять дополнительные меры для исключения подобных происшествий».

В ведомстве отмечают, что многие водители в предвкушении летнего отдыха расслабляются и теряют бдительность, что приводит к серьезным ДТП.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объявлено о запуске беспересадочных вагонов из Пскова в Евпаторию. Российский оператор железнодорожных перевозок в аннексированный Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о запуске со 2 августа беспересадочных вагонов из Пскова в Евпаторию.

На железнодорожных вокзалах Крыма появятся автоматы для покупки билетов. На вокзалах и станциях Крымской железной дороги будут установлены 10 билетопечатающих автоматов для оформления проездных документов в пригородном сообщении по безналичному расчету.

За два года по Крымскому мосту проехало 10 млн машин. Десять миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента его открытия – с мая 2018 года.

Пассажиропоток в Крыму снизился на треть. Пассажиропоток в Крыму уменьшился на 30% по сравнению с июлем прошлого года.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

За 19 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Можно все испортить: крымчане рассказали о главных ошибках отдыхающих

Можно все испортить: крымчане рассказали о главных ошибках отдыхающих

Люди, привыкшие отдыхать только за границей, могут попасть в неприятные истории, не зная простых правил.

Власть
Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.

Происшествия
Как грабят на улицах Крыму - несколько типичных случаев

Как грабят на улицах Крыму - несколько типичных случаев

Грабеж на улице в Крыму не такое уж и редкое дело. Вас могут ограбить не только в темных переулках, но и на центральных улицах и площадях даже посреди бела дня.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации