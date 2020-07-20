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Происшествия

Спасатели эвакуировали туристов с горы Сокол в Судаке

19:00 понедельник, 20 июля 2020
Судак

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум туристам на горе Сокол, которые, находясь на прогулке, свернули на ложную тропу и заблудились.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 20:23 в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Судак женщина и мужчина зашли на склон горы Сокол и самостоятельно спуститься не могут.  Необходима помощь спасателей.

— К месту предполагаемого нахождения пострадавших оперативно выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4 специалистов и 1 единицы техники повышенной проходимости, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По прибытии стало известно, что туристы, находясь на прогулке, свернули на ложную тропу и заблудились. Спасатели установили связь по телефону с пострадавшими, приступили к поисковым работам, в результате туристы были обнаружены.

— Специалисты «КРЫМ-СПАС, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавших со скальных обрывов и провели профилактическую беседу. В медицинской помощи никто не нуждался, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Демерджи снова спасли туристов. Сотрудники МЧС помогли туристам, заблудившимся в крымских горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Туристка сломала ногу, гуляя на горе Алчак-Кая в Судаке. В 09.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, требуется помощь спасателей.

Под Судаком туристки забрались на гору ради фотографий и не смогли спуститься. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушкам, потерявшимся в горно-лесной местности городского округа Судак.

В Крыму спасли туристов, застрявших на Демерджи. Группа туристов в сумерках попала на труднопроходимый осыпной склон и не рискнула выбираться без помощи спасателей.

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