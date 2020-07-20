Симферополь на сутки останется без воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное — 1, 3, 5, пгт. Грэсовский, СТ «Дзержинец», СТ «Энергетик», СТ «Садовод», СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»; микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Жигулина Роща, Москольцо, Ж/Д вокзал, Центр города, Украинка, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Ракетная, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Павленко, А. Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

Водоснабжение микрорайонов «Г. Сталинграда», «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина — с 6:00 до 09:00, с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма рассказали, как используют Северо-Крымский канал. Часть Северо-Крымского канала, которая расположена на территории полуострова, используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.

В Симферополе уже готовятся к отопительному сезону. На сегодня в Симферополе продолжаются проверки городских котельных и систем отопления в многоквартирных домах.

В Севастополе незаконно сваливали отходы грунта. Сотрудники «Севприроднадзора» выявили несанкционированное размещение отходов грунта на территории садового товарищества «Старт» (м. Фиолент).

«Непригодна для питья, засаливает почву». Что происходит с водой в Крыму?. Крымские чиновники годами озвучивали различные проекты водоснабжения полуострова. Однако так и не утвердили ни одной стратегии. Воду для Крыма в основном берут из-под земли.