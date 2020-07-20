Шествие «Бессмертного полка» в России отменено

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Президент России Владимир Путин принял решение перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год.

Об этом президент заявил сегодня во время встречи с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

«Как бы нам ни хотелось (провести акцию «Бессмертный полк» в этом году), но придется перенести мероприятие на следующий год», – сказал Путин.

Проведение акции «Бессмертный полк» было запланировано на 26 июля. Однако шествие было решено перенести. Озвучивалась также информация о возможном проведении акции в сентябре 2020 года.

Президент сегодня принял участие в церемонии закладки новых кораблей и встретился с рабочими завода «Залив» в Керчи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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