Происшествия
Севастополец «обчистил» дачу на арендованном грузовике с манипулятором
В Севастополе задержали 19-летнего парня, который подозревается в том, что вывез с чужой дачи две емкости для воды и сдал их на металлолом.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Севастополю.
В Балаклавский отдел полиции обратился 49-летний житель Севастополя, который рассказал, что с его садового участка пропали две металлические емкости общей стоимостью 100 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что бочки похитил 19-летний местный житель. Парень заприметил, что на одном из участков садоводческого товарищества, где стоят две металлические емкости, отсутствует часть ограждения. И у него родился преступный план.
«Для этого арендовал грузовик, оснащенный краном-манипулятором и, воспользовавшись отсутствием хозяев участка, похитил находившиеся на участке емкости, а затем скрылся», — рассказали в ведомстве.
Украденное имущество он сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил на свои нужды.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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