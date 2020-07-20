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Происшествия

Севастополец насиловал малолетнюю девочку, мать которой психически больна

08:06 понедельник, 20 июля 2020
Севастополь

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку по факту нарушения прав малолетней девочки 2008 г.р. на жизнь и воспитание в семье.

Установлено, что мать является инвалидом с детства, матерью-одиночкой, не работает, ведет себя агрессивно и в связи с наличием психического расстройства состоит на учете в психиатрической больнице.

С момента рождения ребенка ее прабабушка полностью взяла на себя заботу о нравственном, физическом развитии и обучении правнучки, создала все условия для нормальной жизнедеятельности девочки по своему месту жительства.

В июне 2020 года мать забрала дочь для проживания по месту жительства своего сожителя, который впоследствии совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Зная об этом, женщина не предприняла каких-либо действий для защиты девочки от преступных посягательств.

По данным фактам прокуратурой района в Гагаринский районный суд подано исковое заявление об ограничении родительских прав матери, которое находится на рассмотрении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование по которому проводит СО по Нахимовскому району ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

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