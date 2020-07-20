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Власть

Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

09:07 понедельник, 20 июля 2020
Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

фото © iz.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Отмечается, что оттуда по телемосту президент свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге. Кроме того, Путин пообщается с работниками завода.

16 июля сообщалось, что Владимир Путин перенес на понедельник, 20 июля, рабочую поездку в Крым. По словам Дмитрия Пескова, вместо поездки на Крымский полуостров российский президент проведет бюджетное совещание в Ново-Огарево.

Песков отметил, что в настоящий момент необходима балансировка бюджета страны, требующая особого внимания со стороны правительства и президента.

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