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Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Отмечается, что оттуда по телемосту президент свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге. Кроме того, Путин пообщается с работниками завода.
16 июля сообщалось, что Владимир Путин перенес на понедельник, 20 июля, рабочую поездку в Крым. По словам Дмитрия Пескова, вместо поездки на Крымский полуостров российский президент проведет бюджетное совещание в Ново-Огарево.
Песков отметил, что в настоящий момент необходима балансировка бюджета страны, требующая особого внимания со стороны правительства и президента.
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