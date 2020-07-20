Путин участвует в закладке кораблей и встречается с рабочими «Залива» в Керчи

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии закладки новых кораблей и встречается с рабочими завода «Залив» в Керчи.

Прямую трансляцию проводит телеканал RT.

Предполагалось, что Путин приедет на «Залив» 16 июля, однако презмдент принял решение перенести поездку, чтобы провести совещание по бюджету.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на заводе «Залив» ведутся работы по строительству российских аналогов вертолетоносцев «Мистраль» – десантных кораблей проекта «Прибой».

Корабли будут иметь водоизмещение 25 тысяч тонн и длину около 220 метров. Российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение – 22 тысячи тонн, длина – 199 метров). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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