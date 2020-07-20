Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 20 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных и западных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 20, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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