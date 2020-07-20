Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища ● Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки ● Военные проложили 50 км трубопровода для подачи воды в Симферополь ● Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму ● Крым не хочет, Украина не дает: что происходит с водой на полуострове
«Непригодна для питья, засаливает почву». Что происходит с водой в Крыму?
фото © Новости Крыма
Крымские чиновники годами озвучивали различные проекты водоснабжения полуострова. Однако так и не утвердили ни одной стратегии. Воду для Крыма в основном берут из-под земли.
По данным правительства Крыма, на полуострове работают три тысячи двести скважин, они добывают воду из семи подземных горизонтов различной глубины. Расконсервировали даже скважины, закрытые еще в советские времена, бурят новые. Чем это может угрожать Крыму?
В столицу Крыма недавно начали подавать воду из подземных скважин. «Добро» на пуск насосного агрегата лично давал Сергей Аксенов.
Воду качают из-под земли у села Вилино, что в Бахчисарайском районе, а еще – из Ивановского водозабора, что в Сакском районе. Но оба водозабора могут обеспечить лишь четверть суточной потребности Симферополя в воде. Чиновники пошли на такие поставки ради того, чтобы в засушливый год брать меньше воды для Симферополя из водохранилищ, которые все сильнее опустошаются.
Чиновники надеются, что этот год будет пиковым по засушливости, а потом станет легче.
«Этот год и есть пиковый год засухи. Такое последний раз повторялось в 1996 году, когда водохранилища сели на мертвый объем, и мы город делили пополам, делали «берег левый – берег правый»: через день подавали воду», – рассказывает Сергей Шумилов, главный инженер Симферопольского филиала предприятия «Вода Крыма».
В Крыму открывают новые скважины для питьевой воды все последние годы. В 2019 году их пробурили восемь. В селе Новосельское Черноморского района живет более двух с половиной тысяч жителей. Раньше тут было две скважины. Воды не хватает, поскольку за последние 20 лет людей стало больше.
«Наше село является полуприбрежным, покупается очень много земельных участков. И население растет. Ну и, естественно, воды не хватает», – объясняет Алексей Щипицын, глава администрации села Новосельское.
Больше всего жители села Новосельское страдают летом – в некоторых домах часто выключали воду. А напор воды очень падал вечером, потому что люди поливали свои огороды, рассказала местная жительница. Теперь, с открытием новой скважины, она надеется, что такой проблемы с напором воды не будет.
В селе Правда Первомайского района живет тысяча шестьсот человек. В селе раньше была скважина глубиной восемьдесят метров. Но вода в ней минерализовалась, она с осадками и солоноватая на вкус. Из-за этого ломается бытовая техника.
«Машинки стиральные только так выходят из строя, потому что накипь образуется на тэне (трубчатый электронагреватель в бытовых эектроприборах) – и все. Когда включают сероводородную, она хоть и с запахом, другой раз и темная, но, по крайней мере, мягкая – намного меньше солей. Сдавали ее на анализ, когда открывали эту скважину, она пригодная для питья», – рассказывает Мария Буева, жительница села.
Только за последние два года минерализовалось больше сотни артезианских скважин, рассказывает экс-глава Рескомитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелиюАлександр Лиев. Эти скважины уже нельзя использовать для питьевого водоснабжения.
Проблемы использования подземного ресурса хорошо известны чиновникам Крыма. Еще в 2015 году заседала коллегия Государственного комитета водного хозяйства и пришла к выводу, что вода минерализуется, и если ею поливать, то это приведет к засолению почв и потере урожая.
В протоколе заседания записали: «Особенностью местных источников воды, как правило, является их повышенная минерализация, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления и осолонцевания и потере плодородия почв и урожаев. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель».
Чтобы обеспечить Западный Крым водой, власти начали масштабный проект по строительству трех водозаборов. В сутки планируют выкачивать 225 тысяч кубометров воды из 12 артезианских скважин. Уже устанавливают резервуары и строят насосные станции. Водоводы направят в Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район.
Сергей Аксенов недавно заявил, что стратегию водоснабжения Крыма еще «разрабатывают».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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