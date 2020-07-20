Можно все испортить: крымчане рассказали о главных ошибках отдыхающих

фото © pixabay.com

Люди, привыкшие отдыхать только за границей, могут попасть в неприятные истории, не зная простых правил.

Туристы, которые впервые посещают Крым, могут в самом начале отдыха лишиться всех своих денег, если будут хранить их в автомобилях. Это самое ненадежное место хранения.

Чтобы не лишиться гаджетов, денег и ценных вещей, имеет смысл взять их с собой на пляж и купаться в море по очереди или оставить все в съемном жилье, если доверяете хозяевам.

— У нас в Крыму уже не первый год в сезон действуют банды автомобильных воришек. Я своих отдыхающих предупреждала, что хранить деньги дома безопаснее, но они меня не послушались, не понимаю, нас что ли боялись. Дней через пять после приезда их машину вскрыли, пропали все оставшиеся на отдых деньги, около 80 тысяч рублей, — рассказала жительница Судакского района.

В Крыму очень популярен так называемый джиппинг, экскурсии на внедорожниках в труднодоступные горные районы полуострова. Но на личном авто проехать туда невозможно. Но некоторые бесстрашные туристы все же пробуют это сделать и попадают в печальные истории. Застревают там на долгое время.

— Пара лет 35 решила покорить гору на своем «пежо». В результате на полдороги они застряли, сев брюхом на камни. Выехать оттуда на такой машине разве что смотритель маяка смог бы, который знает там каждый камень, — рассказал экскурсовод Андрей.

А еще в Крыму купаться можно не везде. Ротавирус — типичное явление для черноморского побережья. Все дело в том, что в городах и поселках, находящихся на побережье, канализация спускается в море без должной очистки. В результате этого в воде может содержаться кишечная палочка. А дальше: отравление, сильная рвота, понос и температура. Поэтому туристам обязательно нужно выяснять, как обстоят дела с купанием в выбранном ими районе. Как правило, самое чистое море можно найти в небольших поселках, где дома располагаются на удалении от побережья.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен. Отдых в переполненном туристами Крыму опасен – об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура. Чтобы крымские отельеры, размещающие туристов в гостевых домах на участках под ИЖС, могли выйти из тени, необходимо, в первую очередь, ликвидировать сумбур в законодательстве.

В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год. В течение года Крым может принять около восьми миллионов туристов – это идеальное число, которое не скажется на качестве предоставляемых услуг.

«Теневые» отели в Крыму будут пересчитывать полмесяца. Реестр мини-гостиниц, работающих в Крыму без регистрации, планируют составить до 1 августа.