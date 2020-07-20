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Спорт

Лидер чемпионата Крыма по футболу «Евпатория» разгромила «ТСК-Таврию»

09:22 понедельник, 20 июля 2020

Лидер чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза «Евпатория» в 20-м туре, который прошел в воскресенье, разгромила со счетом 3:0 на своем поле команду «ТСК-Таврия» из Симферополя.

Мячи на счету Андрея Сиденко (1-я и 29-я минуты) и Длявера Нуридинова (72).

В остальных матчах тура «Кызылташ» дома уступил «Крымтеплице» (1:3), «Океан» в гостях победил клуб «Фаворит-ВД Кафа» (3:0), а «Инкомспорт» на выезде переиграл «Севастополь» (4:2).

В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 53 очка, далее следуют «Крымтеплица» (40), «ТСК-Таврия» (32), «Севастополь» (31), «Кызылташ» (27), «Океан» (17), «Инкомспорт» (14), «Фаворит-ВД Кафа» (11).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28-м туров).

В тексте использованы материалы: ТАСС

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