Спорт
Лидер чемпионата Крыма по футболу «Евпатория» разгромила «ТСК-Таврию»
Лидер чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза «Евпатория» в 20-м туре, который прошел в воскресенье, разгромила со счетом 3:0 на своем поле команду «ТСК-Таврия» из Симферополя.
Мячи на счету Андрея Сиденко (1-я и 29-я минуты) и Длявера Нуридинова (72).
В остальных матчах тура «Кызылташ» дома уступил «Крымтеплице» (1:3), «Океан» в гостях победил клуб «Фаворит-ВД Кафа» (3:0), а «Инкомспорт» на выезде переиграл «Севастополь» (4:2).
В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 53 очка, далее следуют «Крымтеплица» (40), «ТСК-Таврия» (32), «Севастополь» (31), «Кызылташ» (27), «Океан» (17), «Инкомспорт» (14), «Фаворит-ВД Кафа» (11).
Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28-м туров).
В тексте использованы материалы: ТАСС
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