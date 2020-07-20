Происшествия
Крымские спасатели назвали регионы полуострова, где чаще всего вспыхивали пожары
Больше всего пожаров в Крыму с начала года возникало в Симферопольском районе, Керчи и Симферополе.
Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России МЧС Крыма.
«Наибольшее количество пожаров на открытых территориях зафиксировано в Симферопольском районе (215 пожаров), городах Керчь (195 пожаров), Симферополь (125 пожаров), Феодосия (119 пожаров), а также Бахчисарайском районе (129 пожаров)», – говорится в сообщении.
Также уточняется, что из 2172 пожаров – 1417 (65% от общего количества) произошло на открытых территориях.
«Рост пожаров на отрытой территории составил 5 % (2019 год – 1351). При этом, 960 пожаров связанны с горением сухой травянистой растительности и камыша (АППГ – 852, рост составил 12,7%)», – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, до 21 июля в западных, центральных, южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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