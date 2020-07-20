Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +26
море +24

Происшествия

Крымские спасатели назвали регионы полуострова, где чаще всего вспыхивали пожары

11:49 понедельник, 20 июля 2020

Больше всего пожаров в Крыму с начала года возникало в Симферопольском районе, Керчи и Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России МЧС Крыма.

«Наибольшее количество пожаров на открытых территориях зафиксировано в Симферопольском районе (215 пожаров), городах Керчь (195 пожаров), Симферополь (125 пожаров), Феодосия (119 пожаров), а также Бахчисарайском районе (129 пожаров)», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что из 2172 пожаров – 1417 (65% от общего количества) произошло на открытых территориях.

«Рост пожаров на отрытой территории составил 5 % (2019 год – 1351). При этом, 960 пожаров связанны с горением сухой травянистой растительности и камыша (АППГ – 852, рост составил 12,7%)», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, до 21 июля в западных, центральных, южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму депутат, обвиняемый в вымогательстве, объявил голодовку. В Крыму началось судебное разбирательство по делу депутата Евпаторийского городского совета Романа Волошина.

В Севастополе на мальчика упали футбольные ворота. В Севастополе на мальчика упали футбольные ворота.

Лобовое столкновение: два человека пострадали в ДТП под Феодосией. Водитель и пассажир автомобиля Ford Focus попали в больницу с травмами после столкновения с внедорожником в районе Феодосии.

Кабриолет «Рено Меган» разбился в ДТП в Севастополе. На улице Степаняна в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo и Renault Cabriolet Megane.

Власть
Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году

Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году

Бывший начальник Генштаба Украины возложил всю ответственность за сдачу Крыма на Турчинова.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек

Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Происшествия
За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море

За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.

Власть
Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

Сегодня Путин в Крыму примет участие в церемонии

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации