Коронавирус в Ялте: все подробности

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Заразились сотрудники местной администрации и не только.

В Ялте сотрудники городской администрации заразились СOVID-19. Семь чиновников госпитализированы в ковидный госпиталь в Симферополе, пишет «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, Роспотребнадзор проводит ряд профилактических мероприятий: основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Помимо этого, в Ялте приняли ряд постановлений, ограничивающих проведение массовых мероприятий, а также личный прием граждан.

Тем временем Сергей Ливадийский выложил в группе «Доска позора чиновников Крыма» Facebook видео, на котором жительница Ялты, которая попала с диагнозом COVID-19 в симферопольскую больницу, сообщает, что заболели не только представители администрации города:

«В Ялте настоящий всплеск этой заразы <…>. Сейчас все три этажа Симферопольской больницы, потому что ялтинская забита, заняты привезенными из Ялты, включая администрацию ялтинскую...».

Пока одни комментаторы отмечают, что крымчанка не похожа на тяжелобольную и предполагают, что информация — вброс, другие опасаются, что коронавирус в курортных городах действительно вышел из-под контроля.

В пресс-службе Минздрава Крыма сообщили, что вся официальная информация по коронавирусу публикуется ежедневно официальном сайте Минздрава, однако в сводке ведомства нет уточнений, в каких именно регионах были выявлены новые случаи СOVID-19.

Напомним, за прошедшие выходные число зараженных COVID-19 в Республике Крым увеличилось на 52. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщалось, полуостров за 10 дней июля принял более 400 тысяч туристов. До конца месяца эта цифра увеличится до 1,5 миллиона. На сегодня уровень загрузки отелей и гостиниц достиг 95%, а местами и 100%. Но такая ситуация характерна в основном для ЮБК и западного Крыма.

В тексте использованы материалы: Форпост, КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах. Общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет, но оценить, какой вклад туда внесет новый коронавирус, пока невозможно.

В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек. Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса. За 19 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19. Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленный документ с обзором всех известных путей распространения коронавируса, вызывающего острое респираторное заболевание COVID-19. Коротко о содержании этого анализа ВОЗ в публикации Голоса Америки.