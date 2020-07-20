Власть
Киев обвинил двоих крымчан в участии в вооруженном формировании
В Украине заявили, что сообщили о подозрении двум членам «крымского ополчения».
Об этом говорится на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.
По версии украинского следствия, мужчины в 2014 году были участниками Народного ополчения Республики Крым. На протяжении февраля-марта несли службу на блок-посту в селе Гончарное недалеко от Севастополя. Во время своего дежурства они «проводили незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова».
Против «ополченцев» возбуждено уголовное дело по статье «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».
Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы. Украинская сторона объявила обоих членов «народного ополчения» в розыск.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет. Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.
Бывший симферопольский инспектор получил тюремный срок за взятку. В крымской столице осужден бывший сотрудник ГИБДД за взятку в размере 35 тысяч рублей.
В Ялте прокуратура подала в суд на городскую администрацию. Прокуратура Крыма подала иск в суд с требованием к властям Ялты – отремонтировать аварийную подпорную стену.
ГИБДД Крыма устроит «облаву» на пьяных водителей. В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба МВД по республике.
Экс-супруг Поклонской не успел подать документы для участия в выборах главы Севастополя
Бывший супруг депутата российской Госдумы из Крыма Натальи Поклонской, кандидат от партии «Народ против коррупции» Иван Соловьев не успел предоставить документы в срок для участия в выборах главы Севастополя.
Коронавирус в Ялте: все подробности
Заразились сотрудники местной администрации и не только.
Хозяйка дома в Алуште отшлепала веником недовольных туристов
Хозяйка частного дома в Алуште веником прогнала недовольных туристок.
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.
7 часов назад
Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном
Между курортными городами Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.