Киев обвинил двоих крымчан в участии в вооруженном формировании

В Украине заявили, что сообщили о подозрении двум членам «крымского ополчения».

Об этом говорится на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

По версии украинского следствия, мужчины в 2014 году были участниками Народного ополчения Республики Крым. На протяжении февраля-марта несли службу на блок-посту в селе Гончарное недалеко от Севастополя. Во время своего дежурства они «проводили незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова».

Против «ополченцев» возбуждено уголовное дело по статье «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».

Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы. Украинская сторона объявила обоих членов «народного ополчения» в розыск.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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