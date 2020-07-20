Какой сегодня праздник 20 июля

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Сегодня, 20 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день торта (International Cake Day)

Фото pixabay.com

20 июля отмечается интересный праздник – Международный День Торта (International Cake Day), посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом», что, в общем, логично – как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?

У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. Именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.

Международный день шахмат (International Chess Day)

Фото pixabay.com

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день ее членами являются 191 национальная федерация. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъем уровня шахматной культуры и знаний.

Авдотья Сеногнойка

Отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции - Авдотьи). Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, Евдокия вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем. Княгиня отличалась благочестивостью; большое влияние на нее оказали митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из сыновей Дмитрия и Евдокии.

Также сегодня, 20 июля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день прыжка (World Jump Day)

- День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской

- Фестиваль славянского искусства «Русское поле»

- День моря в Японии

- Праздник губошлепов

- День хождения по бордюрам

- День леденцов на палочке (National Lollipop Day) в США

- День Луны (National Moon Day) в США

- День друга (Dia do Amigo) в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Уругвае

- День печенья с предсказанием (National Fortune Cookie Day) в США

- День уродливых грузовиков (Ugly Truck Day) в США

- День инженера в Коста-Рике

- День посадки деревьев в ЦАР

- День Союза лаосских женщин

- День мира и свободы на Северном Кипре

Сегодня именины празднуют: Сатурнин, Евстафий, Лукьян, Фома, Папий, Поликарп, Герман, Ефросиния, Исихий, Лазарь, Евдокия, Акакий, Васса, Кириакия, Перегрин, Астион, Евангел, Епиктет, Помпей, Эпиктет.

Что происходило 20 июля в прошлые годы

1653 - русские послы прибыли в Чигирин и объявили гетману Б. Хмельницкому о согласии русского царя взять под свое покровительство запорожское казачество.

1893 - в Российской империи власти ввели монополию на продажу вина«винная монополия» («казенная продажа питей»).

1917 - зарегистрирована торговая марка по производству автомобилей, двигателей и даже велосипедов «BMW» (в настоящее время известный на весь мир концерн по производству машин, задает тон во всей отрасли).

1920 - Красная армия заняла Вильнюс, случилось это в рамках войны с Польшей.

1924 - отмечается Международный день шахмат, так как в этот день в Париже была основана Международная шахматная федерация - FIDE.

1936 - Турция ратифицировала Конвенцию Монтре и получила под свою юрисдикцию проливы Дарданеллы и Босфор с условием соблюдать нормы международного морского права.

1941 - прошла реорганизация в органах безопасности СССРНКГБ и НКВД были объединены в единый Наркомат внутренних дел.

1944 - кульминация «заговора генералов» (в числе заговорщиков были офицеры из вермахта и абвера)неудачное покушение на жизнь Адольфа Гитлера.

1969 - американская космическая программа по высадке на Луну заканчивается успехомаппарат «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на спутник Земли.

1974 - турецкие войска вторглись на Кипр (в настоящее время на острове два государства: Республика Кипр и непризнанная международным сообществом Турецкая Республика Северного Кипра).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 июля. Какие праздники будут завтра?

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