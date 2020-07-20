Как грабят на улицах Крыму - несколько типичных случаев

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Грабеж на улице в Крыму не такое уж и редкое дело. Вас могут ограбить не только в темных переулках, но и на центральных улицах и площадях даже посреди бела дня.

Жительницу Севастополя избили и ограбили на одной из городских площадей в Гагаринском районе.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний житель Севастополя, подозреваемый в совершении грабежа.

Установлено, что в вечернее время на одной из городских площадей к 33-летней местной жительнице подбежал незнакомец. Мужчина ударил ее, похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными.

Где именно произошло преступление, полиция не сообщает.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Злоумышленник арестован.

Несколько дней назад один севастополец выпивал с двумя малознакомыми гражданами и был ими ограблен – лишился денег, телефона и банковской карты.

В тот же день с женщины сорвали украшения прямо у дома. В обеденное время возле многоквартирного дома к ней подбежал мужчина и сорвал с ее шеи ювелирное украшение.

Не всегда грабители трезвы. Так, пьяный крымчанин ограбил севастопольца на сумму около 20000 рублей.

Противоположный случай – подвыпившего севастопольца ограбили на улице с применением насилия.

Иногда страдают знакомые люди. Например, некий севастополец вырвал деньги из рук у соседки и убежал.

Чтобы не случалось похожих ситуаций, стоит меньше близко общаться с малознакомыми людьми, а если случится грабеж – незамедлительно обращатся в полицию.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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