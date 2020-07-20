Странности
Хозяйка дома в Алуште отшлепала веником недовольных туристов
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Хозяйка частного дома в Алуште веником прогнала недовольных туристок.
Девушкам не понравилось жилье, за которое крымчанка запросила две тысячи рублей в сутки, сообщает РЕН ТВ.
Две девушки приехали в Крым на отдых, заранее договорившись об аренде комнаты в частном доме. Однако увиденное у них вызвало шок: сломанные замки в дверях и ползающие по стенам тараканы. Они пожаловались хозяйке, сказав, что хотят забрать свои вещи и съехать, потому что не готовы платить за такие условия.
За этим последовала странная реакция — хозяйкой дома схватила веник и начала махать им, прогоняя девушек прочь. Конфликт завершился, только когда на место происшествия приехали полицейские.
Как сообщалось, на дороговизну отдыха в Крыму посетовал известный российский блогер Илья Варламов. Сравнив ценники крымских отелей и заграничных, он пришел к неутешительному выводу: отдых в Крыму стоит в разы дороже, а сервис оставляет желать лучшего.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Хозяйка дома в Алуште отшлепала веником недовольных туристов
Хозяйка частного дома в Алуште веником прогнала недовольных туристок.
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