Хозяйка дома в Алуште отшлепала веником недовольных туристов

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Хозяйка частного дома в Алуште веником прогнала недовольных туристок.

Девушкам не понравилось жилье, за которое крымчанка запросила две тысячи рублей в сутки, сообщает РЕН ТВ.

Две девушки приехали в Крым на отдых, заранее договорившись об аренде комнаты в частном доме. Однако увиденное у них вызвало шок: сломанные замки в дверях и ползающие по стенам тараканы. Они пожаловались хозяйке, сказав, что хотят забрать свои вещи и съехать, потому что не готовы платить за такие условия.

За этим последовала странная реакция — хозяйкой дома схватила веник и начала махать им, прогоняя девушек прочь. Конфликт завершился, только когда на место происшествия приехали полицейские.

Как сообщалось, на дороговизну отдыха в Крыму посетовал известный российский блогер Илья Варламов. Сравнив ценники крымских отелей и заграничных, он пришел к неутешительному выводу: отдых в Крыму стоит в разы дороже, а сервис оставляет желать лучшего.

В тексте использованы материалы: Форпост

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