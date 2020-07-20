Общество
Хотят вывезти весь щебень: жители крымского села протестуют против «очистки реки»
фото © Межгорье Крым
Жители села Межгорье Белогорского района Крыма протестуют против работ по очистке русла реки Бурульча в рамках российского экологического проекта.
Селяне опасаются, что это может нарушить русло, а под прикрытием очистки реки от мусора пытаются вывезти щебень.
Об этом рассказал один из местных жителей Михаил.
«Нагнали сюда экскаваторы, хотят под шумок вывезти инертный материал, тем самым нарушить русло реки. Они хотят его вывезти и утилизировать. Позавчера они пытались заехать, мы вызвали участкового, он составил протокол, они загнали трактор на площадку, оставили его. Вчера пригнали второй трактор, сделали пробную копь и на глазах вода просто пропала, она ушла под плиту. Река имеет специфическую форму, на ней еще при Союзе не делали дамбу, она имеет нестабильный грунт», – рассказал Михаил.
По его словам, местные жители сегодня не дают проводить работы. Он сообщил, что на место приехали представители Министерства экологии Крыма.
В группе «Межгорье Крым» в социальной сети «Одноклассники» опубликовано видео, где экскаватор заезжает в реку.
На уточняющий вопрос о том, предъявляли ли жителям документы и кто начал работы, Михаил ответил, что никаких бумаг им практически не предоставили.
«Есть ответ от департамента архитектуры Белогорского района, что они не возражают в рамках экологических норм осуществлять мероприятия, но больше никаких бумаг нет. Нет ничего, чтобы мы были уверены, что эти работы пройдут и река не исчезнет с карты Крыма», – сказал местный житель.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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