Экс-супруг Поклонской не успел подать документы для участия в выборах главы Севастополя

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Бывший супруг депутата российской Госдумы из Крыма Натальи Поклонской, кандидат от партии «Народ против коррупции» Иван Соловьев не успел предоставить документы в срок для участия в выборах главы Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Севастополя.

«Сегодня, 20 июля, закончился прием документов для регистрации от тех, кто выдвинулся для участия на выборах губернатора Севастополя. Сдали семь кандидатов. Документы в срок не предоставил Иван Соловьев», – цитирует ТАСС представителя избиркома.

Публичных комментариев Соловьева по этому поводу нет.

По данным пресс-службы горизбиркома, документы для регистрации предоставили: член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович, представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков, депутат парламента Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев, врио главы Севастополя Михаил Развожаев (от партии «Единая Россия»), Анастасия Романенко («Демократическая партия России»), Ярослав Яковенко («Партия прогресса»), Роман Кияшко (КПРФ).

Заседания избиркома по вопросу о регистрации кандидатов начнутся со вторника, 21 июля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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